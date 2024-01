Moncada: 'I giovani devono dare di più e dobbiamo essere più regolari. Contento di Pioli, lavoro sempre per lui'

Anche al termine di Empoli-Milan, partita vinta per 3-0 dai ragazzi di Stefano Pioli, il direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada, ha parlato del momento del club.



PIU' REGOLARI - "Abbiamo cominciato bene, abbiamo finito bene. Ora dobbiamo essere più regolari, ma l'importante è finire bene. La vittoria oggi era importante".



GIOVANI - "I giovani sono qua con noi, hanno questa opportunità e devono fare di più. Il mister lascia tanto spaizo ai ragazzi. Chaka è entrato bene, Davide e Jimenez anche".



PIOLI - "Pioli ha lavorato sempre duramente per cercare di torvare diverse soluzioni. E lui è sempre positivo, per questo sono molto contento di lavorare con lui. Io lavoro tutti i giorni duramente per lui e accanto a lui".