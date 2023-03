Il Monza vuole rialzarsi dopo il KO di Salerno di settimana scorsa e proverà a farlo in casa contro l'Empoli nella 25^ giornata di campionato. Il tecnico dei brianzoli Palladino ha parlato a DAZN poco prima del fischio d'inizio: "L'Empoli ha una storia importante per settore giovanile e valorizzazione, gli faccio i complimenti perché fanno molto bene al calcio italiano. Bravi società e tecnico. Noi abbiamo voglia di costruire il nostro futuro e diventare una bellissima realtà. Sensi? E' un talento puro, incredibile, per le qualità che ha, ha dato ancora poco al nostro calcio. Ha grandissime potenzialità e lavorerò al meglio affinché le esprima al meglio".