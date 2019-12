L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, è stato intercettato a margine della cena di Natale dai cronisti presenti fra cui Calciomercato.com e ha commentato il momento della formazione allenata da Antonio Conte.



LA CHAMPIONS - "Era un girone difficile e con tante insidie".



MERCATO - "Credo che una squadra ci sia già, poi valuterà l’allenatore se avrà bisogno di qualche aiuto. A gennaio tornano anche tutti gli infortunati: l'Inter è messa bene, non ha tutta questa necessità di fare mercato" .



SCUDETTO - "Sul fatto che sia prima in classifica invece penso che nessuno poteva esserne così sicuro. Sono stati proprio molto bravi. Se si può credere allo scudetto? Come no".