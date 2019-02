La panchina, almeno per questa stagione, può attendere. José Mourinho ha deciso di commentare per Dazn Brasil la fase finale della Champions League e, interrogato su un possibile futuro alla guida di una squadra brasiliana, ha così risposto: "Mai dire mai nella vita, qui vengo spesso in vacanza e sto bene. In questo momento, però, voglio trovare un club in Europa".