TUTTI GLI ERRORI - Ci sono stati diversi errori nelle gare della 28a giornata di Serie A. In particolare, due rigori netti non concessi in Parma-Inter e Sampdoria-Bologna. Il primo per fallo di Barella ai danni di Kulusevski: l'arbitro Maresca ha lasciato proseguire il gioco, ma il contatto era da rigore. Il secondo per una gomitata di Danilo su La Gumina, anche in questo frangente non sanzionata dal direttore di gara Doveri e dal Var Massa. Molto generoso, invece, il rigore concesso da Irrati in Brescia-Genoa in seguito a un duello aereo tra Papetti e Romero. L'arbitro doveva lasciar proseguire il gioco senza assegnare il penalty al Genoa. QUI IL COMMENTO DELL'EX ARBITRO CHIESA AGLI EPISODI