È ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.







TUTTI GLI ERRORI - Ci sono stati diversi errori nelle gare della 27a giornata di Serie A. In primis i mancati rigori assegnati a Bologna e Sassuolo, rispettivamente contro Juventus e Inter: il primo per un fallo di De Sciglio ai danni di Barrow non sanzionato dall'arbitro Rocchi; il secondo per l'evidente mani di Young su cui hanno lasciato proseguire Massa e il Var. Era da rosso diretto l'intervento di Patric della Lazio ai danni di Gomez in Atalanta-Lazio e anche quello di Bastoni su Consigli in Inter-Sassuolo.​ È stato annullato, infine, un gol regolare a Edera del Torino per un errore di arbitro e Var nella valutazione di un contrasto tra due difensori dell'Udinese e Zaza. QUI IL COMMENTO DELL'EX ARBITRO CHIESA AGLI EPISODI