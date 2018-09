Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato da poco nel centro sportivo della SSC Napoli. Secondo quanto rivelato da SKY Sport, il motivo è di carattere tecnico-amministrativo, ci sono delle riunioni da fare per il presidente con Alessandro Formisano (Head of Operation), aspetti amministrativi con il dott.Saracino. C'è anche Ancelotti e quel che resta del Napoli senza i nazionali. C'è sintonia forte fra il patron e Ancelotti, insieme a cena a Ginevra martedì sera: il rapporto con l'allenatore è forte, i tempi sono cambiati rispetto alla gestione Sarri in cui facevano fatica ad incontrarsi. Il rapporto è solido tra la proprietà e l'allenatore che è un leader e una guida assoluta per lo spogliatoio.