Napoli-Sampdoria 2-0: un paio di interventi degni di nota, uno per tempo. Sopratutto nella ripresa quando salva su Malagrida.: sempre nel vivo dell'azione, non molla un centimetro neanche all'ultima giornata.: oggi comanda lui la difesa in assenza di Kim e lo fa senza sbavature.: il suo forte è il gioco aereo ma oggi i duelli sono con palla a terra e non ha particolari problemi. Va anche ad impostare l'azione.: recuperato in extremis dall'infortunio, scende in campo e non commette errori dando anche un po' di qualità in fase offensiva (32' s.t.).: si vede tanto lì davanti con gli inserimenti e tenta più volte la conclusione, andando anche vicino al gol (35' s.t.).: viene fuori dalla pressione alzando sempre i ritmi nella conduzione palla. I tempi li decide lui.: solita qualità per creare qualcosa di interessante con combinazioni nello stretto. Vuole battere il rigore ma Osimhen non glielo concede (23' s.t.: subito in partita, combinazioni nello stretto importanti. Sfiora due volte il gol ma Turk gli dice di no).: è dentro la partita con qualche spunto ma nulla in più (23' s.t.: entra con la testa giusta, come al solito, e ha un buon impatto. Ci prova anche con una conclusione ma viene murata).Osimhen 7: sbaglia qualcosina sotto porta ma conclude il suo campionato segnando, ancora. Questa volta dal dischetto. È il capocannoniere della Serie A (32' s.t.: un super gol il suo, quello del 2-0 definitivo, con un destro da lontano che si stampa sotto l'incrocio).: solite sterzate, crea scompiglio nella difesa della Samp fin dall'inizio. Gli manca solo il gol, mancato per poco.: il miglior allenatore della stagione saluta Napoli con uno scudetto riportato dopo 33 anni e con un'altra vittoria toccando quota 90 punti.