Darwin Nuñez apre al Napoli: le cifre del possibile affare

Redazione Calciomercato

Il Napoli e Giovanni Manna sono letteralmente scatenati sul mercato:incassando un gradimento totale al trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. L’uruguaiano è intrigato dal progetto che gli è stato presentato e ha già dato la sua apertura ad andare più in profondità sugli aspetti relativi al contratto.- L’attuale ingaggio di Nunez è, tutto sommato, accessibile per i parametri del calcio italiano: l’ex Benfica guadagna 4,6 milioni di euro netti a stagione con il Liverpool., la città e Antonio Conte. Darwin ha offerte ben più vantaggiose, sotto il profilo economico, da parte di club arabi. Per quanto concerne il cartellino gli inglesi chiedono circa 50 milioni di euro.

Napoli e il Napoli attirano sempre di più i grandi campioni.: il trequartista inglese è ai titoli di coda con il Manchester City. Il club azzurro ha memorizzato quella che potrebbe diventare una opportunità interessante ma, allo stato attuale, ha preferito non approfondire il discorso.