Si tratta di Dries Mertens, altro pezzo pregiato della rosa di Ancelotti, il quale però non sta trovando continuità con il nuovo tecnico. La Gazzetta dello Sport lancia l'indiscrezione per la quale, proprio come il suo ormai ex capitano, anche il belga potrebbe finire in Cina, dove già l'estate scorsa, era arrivata qualche offerta.