AFP via Getty Images

Nazionale, Ranieri in pole per il dopo-Spalletti: per i bookie è testa a testa con Pioli

16 minuti fa



Una sconfitta dolorosa, forse inaspettata, che complica ancora una volta il percorso di qualificazione al mondiale e che soprattutto è costata la panchina a Luciano Spalletti. L’Italia perde 3-0 al termine di una prestazione negativa in Norvegia, un risultato che ha portato l’esonero dell’attuale Ct, che saluterà l’azzurro dopo Italia-Moldavia di lunedì sera. Per il nome del sostituto c’è un grande favorito secondo i bookmaker, Claudio Ranieri.



Il tecnico romano aveva dichiarato di voler smettere dopo l’ultima esperienza alla Roma, ma il richiamo della Nazionale italiana sembra troppo forte: si gioca a 1,75 Ranieri nuovo allenatore dell’Italia, con Stefano Pioli primo rivale in quota tra 2 e 2,25. Più staccato Daniele De Rossi, nello staff di Mancini nella vittoria di Euro 2020, a 6, seguito da altri tre campioni del mondo, come Gennaro Gattuso, dato a 9, Fabio Cannavaro proposto a 12 e Alberto Gilardino fissato a 15 volte la posta.