11.45 - Si amplia il calo della Juventus in Piazza Affari dopo le parole del presidente Andrea Agnelli sulla fine del progetto Superlega. Il titolo arriva a perdere il 12,35% a 0,76 euro. Lo riporta l'Ansa.



Stop. La netta presa di posizione dei club inglesi, che in sole 48 ore hanno abbandonato il progetto Superlega, ha forti ripercussioni anche in Borsa. Dopo il boom di lunedì, infatti, il titolo Juventus crolla. Questa mattina, all'apertura delle contrattazioni, il titolo ha aperto con un -11% e un valore della singola azione pari a 0,775 euro.