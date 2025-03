Olanda-Spagna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

si affrontano nell'andata dei quarti di finale diRitornano gli impegni delle nazionali e tornano in campo i campioni d'Europa in carica: allo stadio De Kuip di Rotterdam le Furie Rosse dise la vedono con l'Oranje di, il ritorno si giocherà invece domenica 23 marzo allo stadio Mestalla di Valencia.Chi passerà il turno in semifinale sfiderà la vincente tra Croazia e Francia.Tutte le informazioni su Olanda-Spagna:

: Olanda-Spagna: giovedì 20 marzo 2025: 20.45: UEFA TV: UEFA TV: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Timber; De Jong, Gravenberch; Simons, Reijnders, Gakpo; Brobbey.. Koeman.: Raya; Pedro Porro, Cubarsi, Inigo Martinez, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.. De la Fuente.- La sfida tra Olanda e Spagna sarà trasmessa da UEFA TV, così come gli altri quarti di finale di Nations League, tramite l'app per smart tv.

In alternativa, basterà avviare il sito UEFA.tv su un pc/notebook/computer e collegarlo con un cavo HDMI al televisore.- Olanda-Spagna sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di UEFA.tv su dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo nome utente e password.In alternativa, si potrà vedere la partita di Nations League tramite il sito ufficiale di UEFA.tv disponibile su computer, notebook e pc.