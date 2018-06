Il direttore sportivo del Padova, Giorgio Zamuner, parla del mercato dei veneti a Il Giornale: "Del Favero è un portiere forte, ma non credo che seguiremo questa strategia. Quanto a Schiavone è uno dei profili che abbiamo pensato di mettere davanti alla difesa, ma ce ne sono anche altri. Volta? È un giocatore forte per la serie B e rientra tra i profili che ci piacciono. Ma se ci sono da spendere dei soldi per il cartellino non lo faremo, per cui lo vedo difficile".