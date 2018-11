Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla alla vigilia della sfida con il Lecce: "Dobbiamo continuare a non guardare la classifica senza condizionamenti. A Cosenza ottimo risultato su un campo complicato. Il Lecce ci assomiglia. Gioca e lascia giocare. Su Antonucci complimenti allo staff medico. Avrei voluto che restasse in campo anche nella ripresa. Meno male che i medici me lo hanno sconsigliato. Dobbiamo essere compatti e aggressivi. Mancosu è un giocatore insidioso tra le linee. Per limitarlo dovremo giocare di squadra, altrimenti ci può creare delle difficoltà".