Pinamonti accende il mercato: il riscatto del Genoa è in dubbio, lui sogna un top club

Getty Images

Andrea Pinamonti sta vivendo una stagione da protagonista al Genoa. L'"arciere di Cles" è a un passo dalla doppia cifra dopo gli 8 goal segnati in 28 partite e punta a fare un ulteriore step nella sua carriera. Anche se prima i rossoblù dovranno discutere del riscatto con il Sassuolo da cui lo hanno preso in prestito.

RISCATTO IN DUBBIO? - La scorsa estate il Genoa ha chiuso per l'arrivo di Pinamonti dai neroverdi per 2 milioni di prestito e 14 per l'opzione di riscatto. Per averlo a titolo definitivo i rossoblù, quindi, dovranno sborsare una cifra importante che, unita ai 4,4 milioni lordi di stipendio (2,4 netti) fanno sì che la dirigenza stia riflettendo sul costo totale dell'operazione. Anche se, in caso di cessione probabile in estate, l'ingaggio non rappresenterebbe un problema.

EUROPA - L'obiettivo di Pinamonti è giocare in un grande club. Non si è certo nascosto l'attaccante che, a Sportweek, ha dichiarato di "dover finire prima il lavoro al Genoa, ma sono sicuro che riuscirò a mettermi alla prova a un livello più alto. Voglio diventare un giocatore importante in una squadra importante, non penso sia presunzione. Arriverà il mio momento e riuscirò a impormi anche in un grande club". Dichiarazioni che fanno seguito a quelle del suo agente, Enzo Raiola, dello scorso febbraio: "L'obiettivo in vista della prossima stagione è puntare a un club con obiettivi più importanti, magari con la possibilità di giocare in Europa. Ha raggiunto la maturità giusta per compiere lo step successivo e misurarsi con una grande realtà, nonostante finora abbia sempre giocato in ottimi club".

DOVE PUO' ANDARE? - In attesa di capire se, per il suo cartellino, bisognerà trattare con il Genoa o con il Sassuolo, ci sono diverse squadre in Italia che possono essere interessate al classe '99 ex Inter. Il sogno è l'Europa e allora, tra chi potrebbe giocare le competizioni europee, c'è la Lazio di Baroni, che lo aveva cercato la scorsa estate e potrebbe rifarsi sotto. Sempre a Roma ci sono i giallorossi, che cercano un vice-Dovbyk e hanno un'ampia lista che comprende Lucca, Beto, Krstovic, ma che potrebbe alungarsi ancora. Ma, se incrementerà i numeri, potrebbe fare comodo a diverse big del campionato come alternativa per l'attacco.

ESTERO - Sempre la scorsa estate Pinamonti era stato tentato anche da proposte fuori dall'Italia, come confermato sempre da Enzo Raiola: "Abbiamo valutato per lui molte richieste all’estero. Poi quando è arrivato il Genoa era felicissimo". Chissà, però, che lo step che punta a fare l'attaccante non possa avvenire fuori dai confini della Serie A. Non rimane che attendere la fine del campionato, che punta a terminare in doppia cifra, e l'inizio del mercato estivo.