Porto-Roma formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria contro il Venezia lasi gioca l’accesso agli ottavi di finale di Europa League neidel torneo. L’andata è in trasferta contro il, nello stadio dove i giallorossi hanno giocato l’ultima gara in Champions League nel 2019. Il ritorno è in programma il 20 febbraio alle ore 18.45. La vincente sfiderà una tra Lazio e Athletic Club.Partita: Porto-RomaData: giovedì 13 febbraioOrario: 21.00Canale Tv: SkyStreaming: Now, Sky Go

(4-3-3): Diogo Costa; Francisco Moura, Otávio, Djaló, João Mário; Eustáquio, Nico González, Varela; Pepê, Fábio Vieira, Namaso.: Anselmi.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.: Ranieri.: Ranieri ha perso per infortunio Devyne Rensch. Out anche Gourna-Douath e Salah-Eddine che non sono stati inseriti nella lista Uefa. Tornano i titolari dopo il turnover contro il Venezia. Ballottaggio tra Pellegrini e Pisilli. Il classe 2004 scalpita e se dovesse giocare il modulo sarà 3-5-2.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.Per vedere Porto-Roma in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi. Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.