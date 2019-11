Gilardino sulle orme di Piola. L'ex attaccante di Milan, Fiorentina, Parma, Genoa e Verona, Alberto Gilardino allena la Pro Vercelli in serie C e si racconta in un'intervista a Tuttosport: "Parto dal basso perché nel lavoro e nella vita è necessaria la giusta esperienza. Non guardo al mio passato e non voglio che influisca sui giocatori, vivo nel presente e penso da allenatore. I calciatori di oggi sono condizionati da telefonini e social, minor rapporto umano nel gruppo".