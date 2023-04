Scorri per tutte le probabili formazioni

Dopo le due semifinali diche hanno portato Inter e Fiorentina ad eliminare Juventus e Cremonese rispettivamente e a contendersi il titolo nella finalissima di Roma, torna in campo la Serie A con il programma della 32esima giornata che potrebbe anche regalare la vittoria ufficiale dello scudetto al Napoli. E non a caso, ufficialmente spostata a domenica alle 15, cambia anche il calendario in programma che si aprirà questa sera a partire dalle 18.30 con Lecce-Udinese e si chiuderà domenica sera condelle 20.45. In mezzo il doppio scontro Roma-Milano condi sabato alle 18 edomenica alle 12.30.Lecce-Udinese, ore 18.30Spezia-Monza, ore 20.45Roma-Milan, ore 18Torino-Atalanta, ore 20.45Inter-Lazio, ore 12.30Napoli-Salernitana, ore 15Cremonese-Verona, ore 15Sassuolo-Empoli, ore 15Fiorentina-Sampdoria, ore 18Bologna-Juventus, ore 20.45Con un turno infrasettimanale alle porte, tante potrebbero essere le novità di formazione. In Roma-Milan l'emergenza giallorossa riporterà il Gallo Belotti al centro dell'attacco (in cui Dybala è più out che in) mentre Pioli non ha intenzione di rischiare e riproporrà i titolarissimi con Giroud dal 1'. Torna dal 1' anche Ciro Immobile, recuperato dopo lo scontro con il tram e voglioso di riprendere la guida dell'attacco di Sarri. Inzaghi invece dopo la scelta di Dzeko in coppa darà nuovamente spazio a Lukaku in campionato. Infine tanti i dubbi, dal punto di vista fisico, per Allegri e la sua Juventus che rischia di non avere ancora Dusan Vlahovic al centro del reparto offensivo e con l'ipotesi tridente Chiesa-Milik-Di Maria da non scartare.