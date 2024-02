Probabili formazioni Serie A: Zaccagni contro il Milan, le ultime su Napoli-Juventus

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

. Sabato sono in calendario altre tre gare: la Salernitana ultima in classifica fa visita all'Udinese; impegni in trasferta anche per Roma e Fiorentina, in campo rispettivamente a Monza e a Torino.Domenica si giocano tre scontri diretti per la salvezza: Verona-Sassuolo, Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce. Invece si respira aria di Champions League a Bergamo, dove l'Atalanta di Gasperini riceve il Bologna di Thiago Motta. A seguire la Juventus seconda in classifica è impegnata sul campo del Napoli campione d'Italia.Lunedì sera si chiude con il posticipo di San Siro tra Inter e Genoa, l'ultima squadra in grado di frenare (con un pareggio) la corsa dei nerazzurri primi in classifica.Venerdì 1 marzo 202420:45 Lazio-Milan (Dazn)Sabato 2 marzo 202415:00 Udinese-Salernitana (Dazn)18:00 Monza-Roma (Dazn)20:45 Torino-Fiorentina (Dazn e Sky)Domenica 3 marzo 202412:30 Verona-Sassuolo (Dazn e Sky)15:00 Empoli-Cagliari (Dazn)15:00 Frosinone-Lecce (Dazn)18:00 Atalanta-Bologna (Dazn)20:45 Napoli-Juventus (Dazn)Lunedì 4 marzo 202420:45(Dazn e Sky).NELLA GALLERY TUTTE LE