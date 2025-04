Roma-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Roma Juventus + maggiorate ed esclusive

È tutto pronto per uno dei big match della 31^ giornata di Serie A. Roma e Juventus sono separate da soli tre punti, con i bianconeri in vantaggio. Lo stadio Olimpico ospiterà una sfida fondamentale per le posizioni europee. I giallorossi vogliono proseguire il loro periodo positivo e cercare di raggiungere la Juventus in classifica, mentre i bianconeri puntano a trovare continuità sotto la guida di Tudor. In questo articolo, vi forniremo ilDopo un'attenta analisi delle quote per il match, emerge che la Roma è considerata la favorita dai bookmakers, con una quota media di 2.40. La vittoria della Juventus, invece, è quotata oltre 2.95, a testimonianza del momento positivo dei giallorossi. Prima di rivelarvi il nostro pronostico su Roma-Juventus,

Il nostro Pronostico Roma Juventus sul vincente

A mio avviso, tenendo conto dell'ottimo stato di forma della Roma e del recente cambio in panchina alla Juventus, vedo i 'giallorossi' come favoriti per la vittoria. Potranno contare anche sul supporto del loro appassionato pubblico, che potrebbe fare la differenza. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Juve? Ecco le quote

Le due squadre si presentano con caratteristiche offensive molto simili: da un lato, la Roma ha ritrovato una certa costanza nelle prestazioni, mentre dall’altro la Juventus è animata dal forte desiderio di una rinascita definitiva. Per questa sfida, si prevede una vittoria per i giallorossi, che dovrebbero anche riuscire a mantenere la porta inviolata.

Quote Roma-Juventus Over/Under

Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A I bookmakers sembrano essere d’accordo con il nostro pronostico su Roma-Juventus, prevedendo un match con pochi gol. Le quote per l’Under 2.5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle per l’Over. Ci aspettiamo una partita combattuta, con entrambe le squadre che lotteranno su ogni pallone per ottenere punti cruciali nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. Di seguito, presentiamo il

Il nostro Pronostico Roma Juve Gol Sì/No

Nelle ultime 5 partite la Roma ha mantenuto la porta inviolata in 4 occasioni. Con Tudor alla guida, la Juventus dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla fase difensiva piuttosto che su quella offensiva. La Roma, nonostante le assenze, ha sempre saputo superare le difficoltà le big del nostro campionato.

Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida intensa ed equilibrata. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Roma-Juventus tra diversi bookies:



Roma Juventus: i precedenti

Statistiche Roma-Juve

Negli ultimi cinque precedenti il segno Under 2,5 si è sempre verificato.

In 4 delle ultime 5 partite ci sono stati meno di 4.5 cartellini.

In 9 degli ultimi 10 match è stato segnato almeno un gol.

La Roma in campionato non perde da 14 giornate (sfida esterna contro il Como del 15 dicembre)

Le probabili formazioni Roma Juventus

Roma (3-5-2) Juventus (3-4-2-1) Svilar Di Gregorio Mancini Kalulu Hummels Veiga Ndicka Kelly Celik Nico Gonzalez Cristante Locatelli Paredes K. Thuram Koné McKennie Angeliño Yildiz Soulé Kolo Muani Dovbyk Vlahovic All. Ranieri All. Tudor Ultimo aggiornamento: 4 aprile

Nella storia, le due formazioni si sono affrontate ben 203 volte. Il bilancio pende nettamente a favore della Juventus, con 95 vittorie totali contro le 49 della Roma e i 59 pareggi. L'ultimo incontro si è disputato alla terza giornata del campionato, lo scorso 1° settembre, e si è concluso con un pareggio 0-0.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Roma-Juventus, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse