"Kylian Mbappé sogna il Real Madrid". Parola di Zinedine Zidane, non è tardata la risposta del PSG. Dopo la vittoria in Champions sul Bruges, il ds dei parigini Leonardo ha commentato a RMC Sport: "Onestamente, infastidisce un po', disturba e penso che non sia il momento di parlarne. Innanzitutto, è un giocatore sotto contratto con noi per altri due anni e mezzo. Parlare di sogni, di volontà ogni volta, penso che sia il momento di smettere. Kylian è un giocatore molto importante per noi, è il miglior giovane francese, è campione del mondo e uno dei migliori calciatori al mondo. Non è il momento di toccarlo, di destabilizzarlo. Onestamente, è il momento di smetterla".