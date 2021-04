Il PSG vince 3-2 in casa del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League, il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino commenta a Sky Sport: "Abbiamo sofferto, è stata una partita difficile. Il Bayern è una grande squadra, sono i campioni in carica. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna necessaria in queste partite. Abbiamo difeso con grande intensità, abbiamo concesso tante opportunità ma siamo soddisfatti del piccolo vantaggio che abbiamo. Ci sono però ancora novanta minuti. Il merito è della squadra, nelle circostanze che stiamo vivendo, questo virus ha cambiato il calcio e la vita. Possono accadere queste situazioni difficili. Mbappé ha le capacità e la velocità, tecnicamente è un giocatore di talento. Forse è meglio per lui giocare in quella posizione, ma può giocare ovunque: ha il potenziale e l'atteggiamento, se lo mantiene può giocare molto bene. Dormirò bene? Dormirò poco. Sappiamo che il Bayern ci farà soffrire e non sarà facile a Parigi, speriamo di avere un rendimento migliore oltre al risultato".