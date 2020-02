Ivan Rakitic chiama, la Juventus risponde? Il centrocampista croato del Barcellona ha dichiarato a Bleacher Report: "Messi è il migliore di sempre ed è fantastico giocare insieme a lui. Mi piacerebbe riavere come compagno di squadra Neymar, ma deve decidere cosa è meglio per lui".



"Ovviamente mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo, è uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio. Ti diverti davvero a guardarlo, tutti stanno vedendo cosa sta facendo alla Juve".

"Il calciatore più sottovalutato al mondo? Ce ne sono tanti, Mourinho per esempio ha fatto il mio nome. Per me lo è anche Pjanic".