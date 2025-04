Rangers-Athletic Bilbao: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, all'Ibrox Stadium di Glasgow c'èGli scozzesi ospitano i baschi nel primo round del doppio confronto, dal quale uscirà una delle quattro semifinaliste della competizione: chi passerà il turno, affronterà una tra Lione e Manchester United.Tutte le informazioni su Rangers-Athletic Bilbao:

: Rangers-Athletic Bilbao: giovedì 10 aprile 2025: 21.00: Sky Sport: Sky Go, NOW: Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Jefte; Diomande, Raskin; Cerny, Igamane, Hagi; Dessers.. Ferguson.: Agirrezebala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Sannadi.. Valverde.- La sfida tra Rangers e Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky Sport.

- Rangers-Athletic Bilbao sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, sarà sufficiente scaricare l'app o collegarsi al sito della piattaforma; l'alternativa è costituita da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.