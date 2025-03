Real Madrid-Real Sociedad: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ritorno delle semifinali di: si giocaAl Santiago Bernabeu i Blancos di Carlo Ancelotti vogliono difendere la vittoria per 1-0 ottenuta in trasferta all'andata, grazie al goal del gioiellino brasiliano Endrick. L'obiettivo del Real è sfruttare il fattore casa per staccare il pass per la finalissima e provare a conquistare la sua ventunesima Copa del Rey.Tutte le informazioni su Real Madrid-Real Sociedad:: Real Madrid-Real Sociedad

: martedì 1 aprile 2025: 21.30: Telelombardia: Cronache di Spogliatoio: Lunin; Vazquez, Asencio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.. Ancelotti.: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Elustondo, Munoz; Benat, Zubimendi, S. Gomez; Kubo, Oskarsson, Oyarzabal.. Alguacil.- La sfida tra Real Madrid e Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e gratis su Telelombardia e su tutte le tv regionali ad essa collegate.

- Real Madrid-Real Sociedad sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.