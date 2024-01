Reggiana, Girma: 'Sono stato chiaro col mio procuratore, decisione presa per gennaio'

Natan Girma, attaccante della Reggiana allenata da Alessandro Nesta, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Como:



"Mercato? Sono stato molto chiaro con il mio procuratore. A gennaio non vado via e voglio restare a Reggio Emilia perché sto bene e voglio aiutare la Reggiana, il club che mi ha permesso di debuttare da professionista".



PARTITA - "È un punto ma potevano essere tre. Sono contento per il gol, ma non è arrivata la vittoria e questo mi dà fastidio. Abbiamo affrontato un Como molto forte, ma abbiamo anche sbagliato tanto. Nel primo tempo potevamo chiudere sul 2-0 ed è lì che abbiamo sbagliato tanto. Nella ripresa, invece, abbiamo semplicemente sbagliato meno e siamo stati bravi a risalire di più".