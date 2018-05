Incredibile quello che è successo nella giornata di due domeniche fa a Como, nella casa di una famiglia salentina trapiantata in Lombardia: il marito stava seguendo la partita promozione del Lecce, fino a commuoversi per la tensione e la tanta attesa per un ritorno in Serie B che attendeva da sei anni, in seguito all'illecito sportivo. La moglie non ha però retto dinnanzi alle lacrime a dirotto dell'uomo: lo ha aggredito prima verbalmente, con frasi del tipo "non hai pianto neanche quando ci siamo sposati o quando sono nati i nostri figli, e piangi per il Lecce?", e poi fisicamente, visto che i due sono arrivati a contatto nel corso del litigio. I vicini, ignari che il motivo del contendere fosse Lecce-Paganese, preoccupati dalle urla hanno allertato le forze dell'ordine che hanno fatto irruzione in casa, separando la coppia furibonda..