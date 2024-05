Roma, Abraham: 'Hazard il migliore, Van Dijk il più duro'. E svela la leggenda con cui vorrebbe giocare

Non è un momento facile per. L'attaccante inglese classe 1997 è tornato in campo a inizio aprile, nel derby vinto contro la Lazio, dopo un lungo calvario per l'infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato) patito nell'ultima giornata dello scorso campionato contro la Lazio.Il ritorno il campo e il ritorno al gol il 28 aprile contro il Napoli, due gioie che nel giro di poche settimane hanno lasciato il campo al dispiacere. Il gol sbagliato contro il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata di Europa League e gli insulti, anche di stampo razzista, ricevuti dall'ex Chelsea, per cui il futuro può essere lontano da

Nel frattempo, Abraham ha risposto ad alcune domande sull'account TikTok di JD Football, svelando alcune curiosità e un desiderio.- ", per le cose che riusciva a fare con la palla tra i piedi. Durante gli allenamenti non sembrava mai infastidito, ma appena calpestava il terreno di gioco, sembrava un animale, un giocatore diverso".- "Probabilmente è, perché è un difensore intelligente. Gli piace usare il corpo per difendere ma è anche veloce. Inoltre è mio amico, quindi non mi piace giocare contro di lui".

- "Un calciatore con cui vorrei tanto giocare è, è uno dei miei idoli nel mondo del calcio nonché uno dei motivi per cui ho scelto di essere un attaccante".