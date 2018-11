È della giornata di ieri la notizia di un possibile interesse del proprietario e presidente dello Sparta Praga Daniel Kretinsky per l’acquisto della Roma da James Pallotta. Il direttore generale del club ceco Adam Kotalik, però, ha smentito: “Non ho informazioni in merito. Il presidente è concentrato settimanalmente sul suo club. Lui ha smentito la scorsa settimana ai media cechi di voler comprare qualsiasi altro club”, le parole riportate dalla redazione di Teleradiostereo. Il milionario numero 924 nella classifica di Forbes si è visto rifiutare un’offerta da 600 milioni di euro per il Milan e secondo le indiscrezioni iniziali, si sarebbe messo alla ricerca di un club nel quale investire il suo patrimonio da 2.6 miliardi di euro, mettendo gli occhi sul club di Trigoria.