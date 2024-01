Roma-Atalanta è il big match: Mourinho a 2,40, Gasp a 3,10

Si apre il 2024, si chiude il girone di andata. La Serie A gira la boa di metà campionato dovendo ancora eleggere chi sarà campione d'inverno, dopo che l'Inter facendosi fermare a Marassi dal Genoa ha rimesso in pista la Juventus, salita a -2 dalla vetta. Ad aprire il weekend sarà il sorprendente Bologna, che venerdì sera al Dall'Ara ospita il Genoa con la possibilità di tornare per 24 ore al quarto posto e di riscattare la brutta sconfitta di Udine: l'«1» si gioca a 2,05, con il pareggio a 3,00 e il colpo della squadra di Gilardino a 4,25. Almeno nelle previsioni, sembra una partita da Under (1,45) e No Goal (1,63), mentre gli esiti opposti sono offerti rispettivamente a 2,55 (Over) e 2,15 (Goal). Sabato A San Siro, l'Inter apre il programma dell'Epifania ospitando l'Hellas Verona: nel match delle 12.30, quella per l'«1» dei nerazzurri è la quota più bassa dell'intero fine settimana di Serie A (1,18). Di conseguenza, anche il «2» ha il valore più alto (14), con il pareggio anch'esso estremamente improbabile a 7,25. Tra le squadre nella zona alta della classifica, sabato giocherà anche la Fiorentina, che a Reggio Emilia farà visita a un Sassuolo in grande difficoltà e reduce anche dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta. Anche per la sfida delle 20.45 al Mapei Stadium le quote non sorridono ai neroverdi: la Fiorentina parte avanti a 2,15, con l'«1» a 3,25 e il pareggio leggermente più in alto, a 3,50. Domenica alle 12.30, ma domenica, giocherà anche l'altra milanese: il Milan, che in settimana ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, va sul campo dell'Empoli. Pioli in netto vantaggio a 1,65 rispetto all'«1» a 5,00 e al pareggio, a quattro volte la posta. Sarà una domenica all'insegna delle big perché nell'ordine scenderanno in campo Napoli e Lazio alle 15, la Juventus alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Quello dell'Olimpico è il big match dell'ultima di andata, con i giallorossi a 2,40 che partono in leggero vantaggio rispetto ai nerazzurri a 3,10 (3,15, la quota per il pari). I campioni d'Italia fanno visita al Torino, con Mazzarri che sfida il suo passato sulla panchina granata ed è quotato 2,50 contro i 2,90 dell'«1». La Lazio, prima di tuffarsi nell'atmosfera del derby di Coppa Italia, va a Udine con i favori del pronostico: «2» a 2,20, con «1» e «X» rispettivamente a 3,45 e 3,15. All'Arechi, infine, secondo duello in quattro giorni dopo quello in Coppa Italia tra Juventus e Salernitana. Allegri in pole a 1,47, con un punto per Pippo Inzaghi a 4,25 e l'impresa granata a 6,75.