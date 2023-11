Borna Barisic è il nome nuovo per la fascia sinistra. Come anticipato ieri da Calciomercato.com il classe '92 dei Rangers piace alla Roma anche perché il contratto datato 2020 scadrà proprio nel prossimo giugno. Interesse primario degli scozzesiRyan Kent e Alfredo Morelos, hanno lasciato il club a parametro zero. La trattativa per il rinnovo sembrava partita, ma l'esonero del mister Michael Beale ha bloccato tutto. Come segnalato dalle fonti di Teamtalk alcuni osservatori del club giallorosso sarebbero stati avvistati a Glasgow per l'esterno croato che sta valutando come proseguire la sua carriera. Il suo intento sarebbe quello di continuare ad alti livelli e oltre la Roma. Fattore a favore del club inglese la presenza di Ross Wilson che nel 2018 fu il responsabile dell'acquisto di Barisic propio al Rangers.