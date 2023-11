A sinistra la Roma non ingrana, anzi a breve rischia di restare senza terzini. Perché Spinazzola (out per infortunio) è in scadenza a giugno e potrebbe fare le valigie a gennaio mentre Zalewski sta deludendo le attese ed è ancora fermo al contratto da 300 mila euro a stagione fino al 2025. Ergo: anche lui è sul mercato e di fronte a un'offerta da 12-15 milioni la Roma ci penserebbe seriamente. Mourinho spera di salvarne almeno uno da qui a giugno ma confida pure in un intervento sul mercato perché anche in caso di permanenza dei due il livello di prestazioni fornite è decisamente inferiore alle aspettative.



I NOMI - Tiago Pinto ha bloccato l'affare Marcos Leonardo consapevole che quella cifra serve in altri parti del campo: il difensore centrale (Dier?) e appunto un uomo di fascia sinistra. Tra i nomi attenzionati negli ultimi mesi c'è Lucas Piton, 23 anni brasiliano ma con passaporto italiano del Vasco de Gama incluso da Mancini lo scorso marzo tra i preconvocati azzurri. Esperienza europea però pari a zero. E quindi un rischio da correre solo se restasse Spinazzola. In caso contrario un nome appetibile è quello di Borna Barisic, il terzino sinistro della nazionale croata in scadenza di contratto con i Rangers. Un colpo a costo quasi zero che piace però pure all'Aston Villa di Monchi.