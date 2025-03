Roma-Juventus gratis e trasmessa in chiaro su DAZN: come vederla

: questa volta toccherà al big match per un posto Champions League che vedrà laaffrontare laall'Olimpico di Roma con fischio d'inizio a partire dalle 20.45 di domenica 6 aprile. La gara sarà fondamentale proprio nella corsa al 4° posto con i giallorossi padroni di casa che con Ranieri sono incredibilmente tornati in corsa dopo una stagione che sembrava quasi compromessa e con i bianconeri che hanno scelto Tudor al posto di Thiago Motta per non lasciarsi sfuggire l'obiettivo.

A raccontare ogni momento di questa gara sarà, affiancato al commento tecnico di. Dal campo, collegamento alle 19:45 con Diletta Leotta che accompagnerà i tifosi nell’atmosfera pre-match e si alternerà nel post partita conin collegamento dallo studio del DAZN Serie A Show, che ospiterà lo special guest, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana. Insieme a Buffoni in studi ci saranno i talent di DAZN

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Roma-Juventus in diretta gratis su DAZN

GUARDA SU DAZN

In precedenza, quest'anno, sono state trasmesse già 4 partite in modalità freemium e questasu DAZN in questa stagione come da accordi previsti dal bando diritti tv della Serie A..- Per vedere Roma-Juventus gratuitamente su Smart TV bisogna scaricare, installare e aprire l'app, cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire le proprie credenziali. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile

Da pc desktop o da dispositivi mobile, invece, bisognerà accedere al sito o all'app Dazn, selezionare la partita che si intende seguire e registrarsi oppure fare l'accesso con la propria e-mail e password.Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.