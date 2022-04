Di seguito le parole in conferenza stampa di, allenatore della Roma che domani affronterà la Sampdoria:"Le notizie su Spinazzola sono positive, però sembra che voi state cercando di avere una partita o un momento dove noi possiamo dire che lui torna e questo è impossibile. Sono troppi mesi che non si allena con la squadra, comincerà ora in modo progressivo. Siamo tutti contenti, ma stiamo tranquilli""E' arrivato infortunato dalla Nazionale. Giovedì aveva un problema ai flessori e con noi non si è allenato, non è disponibile. Quello che succede in Nazionale per principio non lo commento. Mi dispiace tanto che l'Italia non sia al Mondiale, come persona che ama questo paese sono dispiaciuto di vedere un campionato del mondo senza di voi. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara. Non c'è storia. Non si è allenato ieri, venerdì e oggi e dunque non c'è storia""Se pareggi, qualche volta, non è un disastro: dipende anche dall'avversario che affronti. Sono d'accordo che qualche volta può succedere di avere un calo, succede quando non si ha ancora una mentalità per vincere qualcosa, se sei abituato a questo sai che non puoi permetterti cali di tensione. Dobbiamo pensare alla Sampdoria, a quel bellissimo stadio e alla difficoltà contro un tecnico bravo come Giampaolo"."Giocare a 3 ha dato stabilità alla squadra, penso che sia un modulo adatto alle caratteristiche di alcuni come Zalewski o El Shaarawy che possono giocare come quinti. Per la prossima stagione non so se giocheremo a 3, dipende da tante cose. Abbiamo diverse opzioni, poi avremo anche Zaniolo per altre soluzioni".Tutti gli altri stanno bene, ma Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi".