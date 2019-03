Rabbia Roma. Al termine della sfida contro il Porto, il difensore giallorosso Kostas Manolas è intervenuto a Sky Sport: "Usciamo con l'amaro in bocca, a questi livelli non si può non dare un rigore che per me era netto, il Var esiste apposta. L'arbitro ci ha detto che è stato rivisto e gli hanno detto che non c'è niente, ma è lui che deve andare a rivederlo. Poi succede come l’anno scorso che ci chiedono scusa, scusa, scusa. Ma scusa cosa? Non capisco perché queste cose succedano solo a noi. L'anno scorso non ci hanno dato due rigori contro il Liverpool".