Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha analizzato la partita di mercoledì sera tra Inter e Napoli, scagliandosi ancora una volta contro il gioco espresso dalla squadra di Simone Inzaghi.«L’Inter ha una grande rosa: Lukaku e Dzeko sono bravi e poi ne entrano altri due di grande valore. Ma per me una squadra deve essere un collettivo, dove tutti praticano l’aspetto offensivo e quello difensivo, in continua evoluzione, uniti da un filo invisibile che è il gioco. E in Italia di squadre così ce ne sono veramente poche».“A Milano e a Torino c’è una mentalità vincente. A Milano più nel Milan che nell’Inter, che pratica un calcio tattico, con una prevalenza del non gioco, dove si confida nel singolo o nel contropiede».«Lukaku si sta muovendo come non si era mai mosso e migliorerà ancora. È proprio un problema del calcio italiano. I padri fondatori di questo sport lo avevano pensato come uno sport offensivo, ma in Italia si è trasformato in individuale e difensivo. Questo ci ha permesso di vincere qualcosa, ma mai pensando di essere i più bravi. Sa cosa mi disse Pelé a Euro 2000?».«“Avete dei buoni giocatori, ma non giocano mai al calcio”. Ed era vero. Perché per noi il calcio non è coraggio, non è bellezza. E senza queste cose non c’è innovazione».