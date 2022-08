In casa Sampdoria è ufficialmente scattata, dopo l'arrivo di Villar dalla Roma, la caccia ad un altro centrocampista. Sembra essere questo il reparto in cui i blucerchiati tenteranno il 'colpo' ad effetto, e le suggestioni sono tante. Due sogni difficilmente realizzabili, ad esempio, sono quelli che conducono a Harry Winks e Dennis Praet. Il primo è di proprietà del Tottenham, che vuole cederlo, ma ha parecchie società interessate in Premier. Il secondo, invece, è del Leicester, guadagna tanto, costa tanto, e piace a numerosi club, in primis il Torino.



Proprio con i granata la Samp potrebbe imbastire, nelle ultime settimane di mercato, una trattativa per riportare in Liguria Karol Linetty. Il polacco piace ai doriani, il giocatore stesso tornerebbe volentieri a Genova, serve uno sforzo del Toro ma è una situazione che potrebbe svilupparsi al fotofinish. Ancora da capire se potranno tornare in auge, scrive Il Secolo XIX, i nomi di Grassi del Parma e Saric dell'Ascoli.