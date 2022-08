Conclusa la telenovela Torreira, per la Sampdoria si aprono nuove suggestioni di mercato, praticamente impossibili da raggiungere o quasi. Il club blucerchiato vorrebbe piazzare un colpo ad effetto, specialmente a centrocampo, ma i nomi che circolano sembrano oggettivamente fuori portata per la società di Corte Lambruschini.



Secondo Il Secolo XIX, ad esempio, il sogno Harry Winks sembra quasi irraggiungibile, considerate le numerose pretendenti al mediano del Tottenham. Sempre in Premier milita un altro pallino blucerchiato, l'ex Dennis Praet, lo scorso anno al Torino. I granata sono sempre in pressing per riportarlo in Piemonte, e il giocatore ha costi proibitivi per la Samp. L'intreccio con la squadra di Cairo potrebbe coinvolgere un altro giocatore: in uscita dalla formazione di Juric c'è Karol Linetty, un altro che la Samp riprenderebbe volentieri. La pista del polacco potrebbe scaldarsi molto negli ultimi giorni di mercato.