Una delle situazioni più curiose in casa Sampdoria riguarda la gestione da parte di Ranieri di Mikkel Damsgaard. Il giocatore viene spesso scelto come prima sostituzione da Ranieri, e su 13 partite da titolare soltanto in 3 ha concluso la partita dopo averla iniziata. Nella valutazione della stagione del danese deve essere messa in conto anche questa variabile, notata molto anche dagli scout delle squadre estere. Negli altri campionati infatti il 'dosaggio' dei giovani non è forte come in Italia, e le tante sostituzioni sembrano sollevare qualche domanda. Il fatto che ad esempio su 27 partite il classe 2000 ne abbia giocate 13 da titolare, e ne abbia concluse soltanto un terzo, lascia aperti alcuni interrogativi.



Secondo Il Secolo XIX di Damsgaard si parla da settimane in ottica mercato. Fino ad oggi i blucerchiati non avrebbero ancora ricevuto richieste, e gli scout non vengono ancora accreditati al Ferraris, ma il gioiellino blucerchiato avrebbe estimatori in Premier, in Serie A e in una' certa parte della Liga'. Sempre secondo il quotidiano, Damsgaard è quella che Ferrero reputa la miglior plusvalenza, ma per fissare una sua valutazione sarà indsipensabile il minutaggio negli ultimi due mesi di campionato.