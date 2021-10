Continuano ad aumentare le assenze per la Sampdoria in vista della partita con il Cagliari, in programma domenica alle 12.30. Contro i rossoblù, oltre ai giocatori attualmente infortunati o acciaccati, mancheranno infatti anche Kristoffer Askildsen e Mohamed Ihattaren.



Il centrocampista norvegese deve ancora fare rientro dopo gli impegni con la Nazionale, ma ha accusato una brutta forma influenzale e salterà la trasferta. Situazione diversa invece per Ihattaren, che ieri era in permesso. Il fantasista secondo Il Secolo XIX ha fatto ritorno in Olanda in mattinata, e rimanderà quindi l'esordio alla sfida con lo Spezia, sperando di aver risolto nel frattempo la problematica.