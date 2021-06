Sfumato Alessio Dionisi, ormai prossimo ad accasarsi al Sassuolo, la Sampdoria dovrà necessariamente virare le sue attenzioni ad altri tecnici. Il 'no' dell'Empoli ai blucerchiati ha fatto balzare in alto le quotazioni di un possibile arrivo di Patrick Vieira a Genova. Nelle prossime ore infatti è atteso un contatto tra il mister francese e Massimo Ferrero.



Secondo La Repubblica la Samp proporrà a Vieira un triennale da un milione di euro a stagione, approfittando anche dell’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Crescita per gli allenatori che provengono dall’estero.