Il consiglio di amministrazione tenutosi ieri nella sede della Sampdoria a Corte Lambruschini ha certificato un risultato sicuramente molto positivo per la dirigenza blucerchiata. In preparazione all'assemblea dei soci del 29 aprile a Roma, quando i quadri dirigenziali blucerchiati dovranno approvare il bilancio, il Doria ha messo sul tavolo tutti i numeri del 2018. E il dato che emerge è decisamente roseo.



Il bilancio si chiuderà ovviamente in attivo, per la terza stagione consecutiva, ma la cifra sarà da record. Per conoscerla in maniera precisa basterà attendere qualche giorno, in base alle nuove norme sulla pubblicazione, ma l'utile dovrebbe superare i 10 milioni, attestandosi addirittura attorno agli 11 milioni di euro. Una crescita costante e abbastanza impressionante, considerando che il bilancio 2016 venne chiuso a 3,23 milioni mentre quello del 2017superò i 9 milioni.



Ferrero dal canto suo non ha voluto né confermare né smentire: "Utile da più di 10 milioni? Lo avete detto voi, non io" ha dichiarato ieri alla stampa presente al termine del cda. Alla convocazione del consiglio erano presenti fisicamente i consiglieri 'genovesi', Invernizzi Praga e Repetto, mentre coloro che si trovavano fuori Genova sono intervenuti in videoconferenza. Assente 'giustificato' l'avvocato Romei: nessun caso, il vicepresidente mancava per motivi familiari.