Sanremo 2025, a che ora canta Tony Effe

Getty Images

Per il debutto sul palco di Sanremoha deciso di rendere omaggio alla sua città, Roma, portando un brano col testo in romanesco che può sembrare uno stornello romano o un’opera di Califano. Il titolo della canzone è “Damme ‘na mano”, un’idea simile a quella di Geolier un anno fa. Un tributo alla sua Roma, che per il concerto di Capodanno 2025 gli ha voltato le spalle: il sindaco Gualtieri aveva lo aveva escluso dai partecipanti a seguito di alcune polemiche legate ai testi delle sue canzoni definiti “sessisti e misogini”. Al concerto avrebbero dovuto partecipare anche Mahmood e Mara Sattei, che per solidarietà al collega hanno comunicato la loro non partecipazione.

- Tony Effe è il 17º cantante in gara nella prima serata del Festival di Sanremo 2025; salirà sul palco dell’Ariston dopo Massimo Ranieri e prima di Serena Brancale.