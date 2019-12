L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a DAZN dopo il 2-2 contro la Juventus: “Ci voleva coraggio, senza quello sei morto, abbiamo giocatori bravi che sanno giocare e che hanno bisogno del gioco, senza quello non accetti poi non puoi trarre vantaggio di uscire quasi sempre. Dovevamo attirarli dentro e poi far uscire la palla, l’avevamo studiata così. A Turati gli ho detto di stare tranquillo e godersela. Non viverla con troppe aspettative come succedeva a me. Tra vent’anni avrebbe avuto il rimorso di non gustarsi la partita. Al massimo perdevamo. Sarri lo stimo tantissimo, non era facile giocarci contro, oggi avevamo preparato Caputo su Bonucci. Traoré doveva pressare De Ligt. La Juventus non puoi limitarla, sapevamo di dover soffrire, con il coraggio però si soffre meno”.