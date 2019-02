Genoa-Sassuolo 1-1



Consigli 6,5: una sola vera parata, su Kouamè all’80’. Il tiro dell’ivoriano non è irresistibile ma lui si fa trovare pronto.



Lirola 6,5: da quarto difensore si trasforma spesso in ala aggiunta sfondando sulla destra e creando diversi problemi alla difesa del Genoa.



Peluso 6: bene per 40’ almeno finchè non si picchia dentro con Magnani favorendo il pareggio rossoblù. Per il resto suda molto poco.



Magnani 6: partecipa alla frittata che porta al gol di Sanabria. Si rifà ad inizio ripresa con una provvidenziale chiusura su Kouamè.



Rogerio 5,5: opposto a Lazovic non approfitta della giornata negativa dell’esterno serbo per provare ad affondare lungo la corsia di competenza risultando attento in copertura ma troppo timido in fase di spinta. Rischia il rosso diretto al 43’ falciando Pandev in maniera netta.



Duncan 6,5: Locatelli e Sensi disegnano, lui corre coprendo le spalle ai talentuosi compagni di reparto. L’azione del vantaggio nasce dalla sua caparbietà che lo porta a sradicare la palla dai piedi di Criscito. Ammonito in diffida, salterà la Juventus.



Sensi 6,5: vero faro del gioco sassuolese. Imposta e tampona non lesinando energie nelle due fasi. Dimostra di possedere una gran senso tattico abbinato a una personalità non comune. La sua uscita forzata nell’intervallo condiziona il gioco neroverde che infatti nella ripresa non gira più come nel primo tempo.

(dal 1’ st Bourabia 6: dentro con l’ingeneroso compito di sostituire l’ottimo Sensi si cala bene nella parte del regista. Propositivo anche in avanti dove scalda due volte le mani a Radu con altrettante insidiose botte dal limite).



Locatelli 6,5: serve a Djuricic l’assist dell’1-0 non facendosi ingolosire dalla buona posizione ma dimostrando quell’intelligenza tattica che conferma nel resto dell’incontro. Con l'uscita di Sensi prende in mano le chiavi del gioco emiliano.



Berardi 5,5: più utile in ripiegamento che in attacco. Fa tanto movimento ma alla fine della fiera combina davvero poco. Mai in evidenza sotto rete, nè in versione assist-man nè tantomeno in quella goleador.



Babacar 5,5: abile nel fare a sportellate con i centrali genoani e nel far salire la squadra. Non altrettanto nel portare pericoli dalle parti di Radu.

(dal 26’ st Boga 5: in venti minuti più recupero fa prima il centravanti poi l’esterno d’attacco, correndo tanto ma producendo poco).



Djuricic 6: si fa trovare freddo e puntuale al momento di scaraventare la palla in fondo al sacco difeso da Radu. Da ex sampdoriano festeggia esultando sotto la Sud, per l’occasione zeppa di tifosi rossoblù che da lì in poi lo coprono di fischi ed insulti. Forse anche per questo nel resto dell’incontro combina poco o nulla.

(dal 37’ st Matri SV: dieci minuti o poco più senza riuscire a fare molto. L’impressione è che il Sassuolo avesse bisogno di lui molto prima).



All. R. De Zerbi 6: torna dalla trasferta genovese con un punto in tasca, il che non è mai una cosa negativa. Tuttavia l'impressione è che dopo un buon primo tempo, anche a causa dell'uscita prematura di Sensi, i suoi si accontentino del pareggio limitandosi a gestire un risultato che non dispiace ad entrambe le squadre. Rivedibile la scelta di preferire l'ingresso di Boga a quello di Matri, buttato dentro a giochi ormai conclusi.