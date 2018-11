Rogerio, laterale del Sassuolo, parla in vista della sfida contro la Lazio. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Lazio è abituata a giocare 3 gare in pochi giorni e non sarà un grande vantaggio la loro sfida infrasettimanale contro il Marsiglia. Noi dobbiamo fare bene con chiunque. Cambio modulo? Già in ritiro il mister ci aveva detto che potevamo cambiare modulo anche a gara in corso, siamo preparati, lavoriamo sul campo ogni settimana per questo. Con la Lazio per l'Europa? Non pensiamo ancora all'Europa, siamo ancora all'inizio. È una partita importantissima contro una squadra forte. La Lazio ha fatto fatica all'inizio del campionato, ma è in ripresa e noi cercheremo di fare del nostro meglio".