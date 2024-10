Sebastiano Esposito, l'agente: "A me ricorda Baggio. Futuro a Napoli? Ha un solo anno di contratto, ma l'Inter..."

Getty Images

Finalmente. L'attaccante classe 2002 cresciuto nelle giovaniliè finalmente esploso ai livelli che tutti si aspettavano fin da quando Antonio Conte lo lanciò in prima squadra con tanto di gol su rigore segnato e lasciatogli dall'allora centravanti nerazzurra Lukaku., molti dei quali sbagliati, fra Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht e Bari fino a quello attuale. In toscana "Seba" è partito forte con 3 gol e 2 assist in 8 partite fra Coppa Italia e Serie A e sta finalmente riscrivendo una storia che entro un anno potrebbe essere completamente differente.

Oggi Esposito è infatti ine con il club nerazzurro che non si è assicurato un diritto di controriscatto. La cifra è importante, soprattutto per le casse del club toscano, ma la possibilità di una successiva rivendita in caso di exploit potrebbe aprire nuovi scenari. C'è di più, perché anche

L'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha iniziato a parlare di lui in un'intervista concessa a Radio Crc: "Lui mi dice sempre scherzando che non capisco nulla di calcio, ma a volte. Ha solo perso alcuni anni per alcuni errori che ha commesso, ma doveva maturare.(alla fine del prestito ndr.), anche se i nerazzurri hanno sempre fortemente creduto in lui, e ci credono ancora.

Che l'avventura all'Inter sia finita? Difficile pronosticarlo oggi anche perchè sul giocatore il club nerazzurro ha sempre creduto parecchio e pur non avendo un diritto di controriscatto prefissato gli ottimi rapporti con l'Empoli potrebbero comunque aprire una corsia preferenziale per riportarlo a Milano. Che ci sia già il Napoli dietro? Il ds Manna lo stima parecchio e i rapporti con il club toscano sono altrettanto ottimi. Quello che è certo è che tutto dovrà ancora una volta passare dal campo. Che sia il nuovo "Baggio" o semplicemente "Seba", starà a lui decidere il suo futuro.