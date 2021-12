. Si (ri)parte martedì alle ore 18.30, quando la Salernitana ultima in classifica fa visita all'Udinese. Poi in serata il Genoa di Shevchenko riceve l'Atalanta di Gasperini, mentre il Cagliari di Mazzarri è impegnato sul campo della Juventus.Mercoledì alle ore 16.30 trasferte per Lazio e Bologna rispettivamente a Venezia e Reggio Emilia col Sassuolo. Tre gare alle 18.30: la Fiorentina a Verona, Roma e Inter in casa contro Sampdoria e Torino. Si chiude alle ore 20.45 con i posticipi Napoli-Spezia ed Empoli-Milan.IL PROGRAMMA:(martedì ore 18.30 in diretta su Dazn)(martedì ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky)(martedì ore 20.45 in diretta su Dazn)(mercoledì ore 16.30 in diretta su Dazn)(mercoledì ore 16.30 in diretta su Dazn)(mercoledì ore 18.30 in diretta su Dazn e Sky)(mercoledì ore 18.30 in diretta su Dazn)(mercoledì ore 18.30 in diretta su Dazn)(mercoledì ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky)(mercoledì ore 20.45 in diretta su Dazn)NELLATUTTE LEUDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.