Serie A, le probabili formazioni della 24ª giornata: dubbio Vlahovic per Allegri e Dumfries per Inzaghi, conferme per Pioli

Redazione CM

La Serie A torna in campo per la 24ª giornata di campionato, la quinta nel girone di ritorno. Si parte venerdì con l'anticipo dell’Empoli a Salerno. Sabato spicca la trasferta dell’Inter a Roma contro i giallorossi. Domenica Fiorentina-Frosinone, Bologna-Lecce e Genoa-Atalanta fanno da aperitivo alla portata principale: a San Siro va in scena lo scontro fondamentale fra Milan e Napoli. Lunedì sera si chiude con il posticipo tra la Juventus di Allegri e l’Udinese di Cioffi.



IL PROGRAMMA:

Venerdì 9 febbraio

20:45 Salernitana-Empoli (DAZN)



Sabato 10 febbraio

15:00 Cagliari-Lazio (DAZN)

18:00 Roma-Inter (DAZN)

20:45 Sassuolo-Torino (DAZN e SKY)



Domenica 11 febbraio

12:30 Fiorentina-Frosinone (DAZN e SKY)

15:00 Monza-Verona (DAZN)

15:00 Bologna-Lecce (DAZN)

18:00 Genoa-Atalanta (DAZN)

20:45 Milan-Napoli (DAZN)



Lunedì 12 febbraio

20:45 Juventus-Udinese (DAZN e SKY)



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI